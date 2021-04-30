Защита еще одного лжесвидетеля по делу Ефремова попросила суд признать его невиновным

Москва, 30 апреля. Прения сторон состоялись по уголовному делу в отношении Андрея Гаева, обвиняемого в лжесвидетельстве. Заседание проходит в Пресненском суде Москвы.

Государственный обвинитель просил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% от заработной платы. При этом адвокат требует признать Гаева невиновным по уголовному делу ч. 1 ст. 307 УК РФ. Приговор огласят в 16 часов 30 минут.

Ранее суд признал еще одного лжесвидетеля Тевана Бадасяна виновным в даче заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова. Ему назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства, сообщал ФАН.