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Защита еще одного лжесвидетеля по делу Ефремова попросила суд признать его невиновным

  /   Обновлено: 30 апреля 2021 15:27
Происшествия
Защита еще одного лжесвидетеля по делу Ефремова попросила суд признать его невиновным
пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы

Москва, 30 апреля. Прения сторон состоялись по уголовному делу в отношении Андрея Гаева, обвиняемого в лжесвидетельстве. Заседание проходит в Пресненском суде Москвы.

Государственный обвинитель просил суд признать фигуранта виновным и назначить ему наказание в виде года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 20% от заработной платы. При этом адвокат требует признать Гаева невиновным по уголовному делу ч. 1 ст. 307 УК РФ. Приговор огласят в 16 часов 30 минут.

Ранее суд признал еще одного лжесвидетеля Тевана Бадасяна виновным в даче заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова. Ему назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства, сообщал ФАН.

прокурор ефремов лжесвидетель
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