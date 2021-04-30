Суд признал лжесвидетеля Бадасяна виновным по делу Ефремова

Москва, 30 апреля. Пресненский суд Москвы признал виновным Тевана Бадасяна в даче заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова.

Прокурор требовал назначить подсудимому наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Он получил 1 год исправительных работ, требование об удержании части зарплаты было удволетворено.

Напомним, Бадасян стал одним из трех свидетелей по делу Ефремова. Он утверждал, что за два часа до смертельного ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садился какой-то человек.

Ранее Пресненский суд Москвы назвал даты заседаний, на которых рассмотрят уголовные дела в отношении лжесвидетелей, выступающих в защиту актера Михаила Ефремова, сообщал ФАН. Фигурантами стали Андрей Гаев, Александр Кобец и Леван Бадасян.