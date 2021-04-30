Синоптики предупредили москвичей о грозе и шквальном ветре

Москва, 30 апреля. Облачная погода с сильными осадками и шквальным ветром ожидается в Москве 30 апреля, сообщает Гидрометцентр РФ.

В российской столице из-за дождя и сильного ветра будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Он сохранится в городе до 1 мая включительно, сообщает Гидрометцентр.

«Облачно. Дождь. Во второй половине дня в отдельных районах города ожидается гроза», — цитирует сообщение синоптиков газета «Известия».

Температура воздуха в столице поднимется до +15 градусов, однако ночью опустится до +5. Кроме того в городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью в 6-11 м/с. Однако местами его порывы будут достигать 15-20 метров.