Гособвинение потребовало назначить исправительные работы «свидетелю» по делу Ефремова

Москва, 30 апреля. Прокурор запросил для Александра Кобеца, обвиняемого в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова, наказание в виде одного года и 10 месяцев исправительных работ.

По данным источника ФАН, по уголовному делу в отношении лжесвидетеля, обвиняемого по ч. 1 ст. 307 УК РФ, состоялись прения сторон. Государственный обвинитель также попросил суд удерживать из заработной платы подсудимого 20 процентов.

Защита, выступая на заседании, потребовала признать мужчину невиновным в инкриминируемом деянии. Итоговое решение огласят в 16 часов 00 минут.

Ранее состоялись судебные разбирательства в отношении еще одного фигуранта. Ему пока не вынесли приговор. Все обвиняемые, как установило следствие, пытались убедить суд в том, что смертельную аварию совершил не сам актер Михаил Ефремов, сообщал ФАН.