«Команда 29» удалила подробности нового уголовного дела, в котором фигурирует Навальный

Москва, 30 апреля. Детали очередного уголовного дела, связанного с блогером Алексеем Навальным, были удалены. Свой материал «подчистила» организация «Команда 29».

Речь идет о деле, возбужденном по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан, сообщил источник ФАН. Основными подозреваемыми в нем являются Алексей Навальный и два его соратника Леонид Волков и Иван Жданов.

В Москве в одной из гостиниц сотрудники ФСБ задержали адвоката из «Команды 29» Ивана Павлова. Силовики также провели обыск. По мнению правоохранителей, он причастен к разглашению данных по делу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) о признании этой структуры экстремистской организацией, сообщил ФАН.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.