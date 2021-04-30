Выявлена главная причина набора лишнего веса при стрессе

Москва, 30 апреля. Основной причиной набора лишнего веса во время стресса считается повышенный уровень кортизола, сообщают специалисты.

Кортизол является основным гормоном стресса. Он вырабатывается во время сильных нагрузок на человеческий организм. Повышенный уровень кортизола способствует ухудшению метаболизма и повышению сахара в крови, которые провоцируют набор веса. Постоянный стресс и плохой сон только усугубляют ситуацию, сообщает «Волгоградская правда».

Находясь в таком состоянии, человек хочет постоянно есть, в особенности жирную и сладкую пищу. Аппетит вырабатывается гораздо быстрее во время стрессовых ситуаций. Из-за хронически повышенного кортизола у человека может развиться резистентность к инсулину.

Стресс в последнее время стал одной из главных проблем человечества. Ученые назвали эффективные способы перестать много есть во время эмоциональных перегрузок.