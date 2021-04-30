Москвичам назвали лучшее время для поездки за город перед майскими праздниками

Москва, 30 апреля. Движение по дорогам из Москвы в Подмосковье будет затруднено 30 апреля из-за будущих майских праздников, напомнили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Традиционный пятничный час пик начинается около 15:00 и продлится до самого вечера, до 20:30-21:00, объяснили в организации. Поэтому водителям следует грамотно рассчитать время и выдвинуться в путь вне самых пиковых часов, передает «Вечерняя Москва».

«С 15:00 до окончания вечернего разъезда лучше пользоваться городским транспортом, велосипедами и средствами индивидуальной мобильности», — рассказали в ЦОДД.

Движение в час пик будет затруднено на вылетных магистралях. В их числе Щелковское, Ярославское, Каширское, Варшавское, Ленинградское шоссе, а также на Рязанский и Волгоградский проспекты.

В пробках оказались и автомобилисты из Санкт-Петербурга. Центральные транспортные артерии Северной столицы были сегодня перекрыты из-за репетиции парада Победы.