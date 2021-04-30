Тематический поезд «Спасибо медикам» запустили в метро Москвы

Москва, 30 апреля. Посвященный борьбе с пандемией коронавируса поезд появился в столичном метрополитене, сообщила вице-мэр города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый тематический поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии городского метро. Отличительной особенностью состава стал его неповторимый дизайн. Стены вагона украшены изображениями с реальными историями врачей, спасавших пациентов от коронавируса.

Российские медики подробно рассказали о своем опыте работы в красных зонах больниц для лечения коронавирусной инфекции. Статус врача значительно вырос в РФ за прошедший год, многие дети мечтают связать свою жизнь с медициной, обратила внимание Ракова.

Массовое тестирование на коронавирус позволило Москве избежать нового локдауна, рассказали в департаменте здравоохранения столицы. Сотрудники городских поликлиник ежедневно ходили на вызовы пациентов.