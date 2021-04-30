Лжесвидетели по делу о ДТП с Ефремовым встретились в коридоре суда перед заседанием

Москва, 30 апреля. Заседание по уголовному делу о лжесвидетельстве на процессе с участием актера Михаила Ефремова началось в столице. Слушания проходят в Пресненском суде.

Обвиняемые Александр Кобец и Леван Бадасян, которые сообщили, что они якобы видели за рулем машины Ефремова некого мужчину, а самого артиста видели на пассажирском сиденье после смертельного ДТП, встретились в коридоре суда. Их заседания начались с разницей в полчаса.

Фигуранты по-приятельски пожали друг другу руки. Один из них возмутился, что во время слушания ему задавали, по его мнению, неразумные вопросы.

ФАН сообщал, что осужденного за смертельное ДТП в пьяном виде актера Михаила Ефремова в колонии освободили от работы из-за аллергии.