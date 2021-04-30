Пассажирский Boeing экстренно вернется в Москву после вылета в Брюссель

Москва, 30 апреля. Проблемы с датчиком неуборки механизации крыла заставили пилотов направлявшегося в Бельгию самолета принять решение о возвращении в столичный аэропорт Шереметьево.

Технические неисправности стали причиной возвращения пассажирского лайнера в Москву. За некоторое время до обнаружения неполадок борт вылетел в Брюссель.

По первоначальным данным, речь идет о срабатывании датчика неуборки механизации крыла. В настоящее время самолет вырабатывает топливо. Сведения о количестве пассажиров пока не поступали.

Ранее ФАН сообщал об экстренной посадке самолета под Самарой из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.