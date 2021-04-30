Полиция Москвы арестовала владельца ИД «Умма» за пособничество террористам

Москва, 30 апреля. Правоохранители нашли атрибутику экстремистской направленности при обыске в загородных домах владельца издательства «Умма» Асламбека Эжаева.

Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали владельца издательства исламской литературы «Умма» Асламбека Эжаева. Его подозревают в том, что он занимался пособничеством террористам и перечислял средства запрещенным на территории РФ организациям, сообщает СК.

По данным ведомства, задержанный использовал свое издательство, чтобы переводить деньги террористическим ячейкам. Книги, которые компания печатала, считались экстремистской литературой и нелегальным образом переиздавались, а также распространялись среди заключенных.

ФАН сообщал, что правоохранители задержали жителя Петербурга за публичное оправдание терроризма.