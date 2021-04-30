Советнику главы Роскосмоса Сафронову продлили арест

Москва, 30 апреля. Лефортовский суд Москвы продлил арест советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова по делу о госизмене. Он будет находиться под стражей до 7 июля.

Сафронов был арестован в июле прошлого года по обвинению в госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался сотрудничать со следствием.

Кроме того, в рамках уголовного дела в Москве силовиками задержан Иван Павлов — адвокат Сафронова. Задержание, по некоторым данным, связано с профессиональной деятельностью защитника. ФСБ провели обыски в столичной гостинице, где находился Павлов. Других подробностей не приводится.