Генеральную весеннюю уборку завершили в Москве

Москва, 30 апреля. Ежегодный месячник благоустройства завершился в столице. Такое заявление в комментарии журналистам сделал вице-мэр города Петр Бирюков.

Традиционные весенние мероприятия в преддверии майских праздников прошли в Москве. Снег в этом году растаял позже обычного, однако горожанам удалось завершить уборку в обозначенные сроки. Коммунальные службы и добровольцы столицы очистили общественные места города от зимних загрязнений и мусора.

Все общественные территории города, а также фасады зданий, памятники и другие объекты привели в порядок к майским праздникам. Специалисты и добровольцы использовали безопасные моющие средства для всех поверхностей, обратил внимание Бирюков.

Месячник по благоустройству Петербурга стартовал 30 апреля, сообщали в пресс-службе Смольного. Администрация города предоставила горожанам все необходимые приспособления и призвала ответственно подойти к мероприятию.