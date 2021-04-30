Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу

Москва, 30 апреля. Жителей российской столицы пятничным вечером ожидают пробки в девять баллов.

Такую информацию передает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. По информации ведомства, утром и днем ожидаются заторы в 5–7 баллов. Уже к вечеру местами уровень поднимется до 8–9 баллов. Затрудненное движение уже наблюдается на Рязанском и Волгоградском проспектах, Ярославском шоссе.

Ранее психолог рассказала, как можно сохранять спокойствие в пробках. Опаздывающим людям лучше не начинать нервничать. Вместо этого нужно позвонить людям и предупредить их о задержке, указав причину. Можно присоединиться к коллегам посредством видеосвязи. Однако важно не упускать из виду дорожную ситуацию и сохранять бдительность.