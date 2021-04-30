Воробьев рассказал, как «Умная платежка» защитит от переплат жителей Подмосковья

Москва, 30 апреля. Сервис «Умная платежка» помог контролировать работу управляющих компаний (УК) и защитить от переплат жителей Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Умная платежка» появилась в регионе в прошлом году. Сервис позволяет местным жителям без комиссии оплачивать счета, узнавать о задолженностях, передавать показания приборов учета и многое другое.

Кроме того, благодаря платформе властям стало легче контролировать работу УК и защищать граждан от двойных квитанций.

«Это прежде всего связано с войной управляющих компаний. Дело в том, что нормальный человек совершенно справедливо считает, что все это зона ответственности власти. И мы действительно имеем контроль — Госжилинспекция контролирует управляющие компании», — рассказал в интервью 360tv.ru Воробьев.

Ранее губернатор Московской области в своем Instagram написал, что при оплате коммунальных платежей через приложение «Умная платежка» небольшая их часть будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или покупки по программе «Коммунальный бонус». По словам Воробьева, если отказаться от бумажной платежки и не допускать просрочек, то за счет бонусной программы получится экономить несколько тысяч рублей в год.