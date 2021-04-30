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Воробьев гарантировал улучшение жилищных условий после реновации в Подмосковье

Общество
Воробьев гарантировал улучшение жилищных условий после реновации в Подмосковье
pixabay.com  /  kostanayneversleeps

Москва, 30 апреля. Программа реновации в Московской области решит проблему с ветхим жильем и гарантирует жителям улучшение жилищных условий.

Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в интервью Станиславу Натанзону.

«Я обеспокоен жилищным фондом. Нам в некоторых городах даже далеко до пятиэтажек, которые в Москве разрушают. Я показал на слайдах бараки и дома, в которых жить в XXI веке люди не должны», — пояснил он.

Главная задача программы — дать жителям перемены к лучшему. Поэтому никто не собирается «делать что-то там под столом», а жители могут не опасаться того, что их новое жилье будет хуже нынешнего, сообщает 360tv.ru

Недавно американский блогер рассказал, как США упустили шанс обеспечить население жильем по советскому образцу. По его словам, проект массового строительства социального жилья провалился в стране еще на стадии зародыша.

подмосковье жилье реновация
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