Попытка перебежать МКАД оказалась фатальной для москвича

Москва, 30 апреля. Автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать МКАД в неположенном месте. Попытка оказалась смертельной.

Наезд на человека совершил автомобиль Hyundai. Авария произошла на 48-м километре кольцевой автодороги. Мужчина скончался, о состоянии водителя иномарки не сообщается. Также не уточняется о проблемах с движением по МКАД.

Накануне мужчина на мотоцикле снес столб с дорожными знаками и врезался в отбойник на МКАД. В результате участник ДТП получил переломы ног. Первыми на помощь пострадавшему пришли водители попутных автомобилей. Причина, по которой мотоциклист потерял управление, в настоящий момент устанавливается.