Поставщики продуктов и ретейлеры пожаловались на сложности с логистикой в Москве

Москва, 30 апреля. Поставщики продуктов и розничные сети начали испытывать сложности с логистикой в Москве из-за новых правил движения грузовых автомобилей.

Правила должны вступить в действие с 5 мая, но на получение пропусков для перевозчиков крупным производителям не хватает времени. Перевозчики вынуждены отказываться от заказов из-за рисков получить штрафы, многие из которых увеличились на 20%. Усугубить ситуацию может продление майских выходных, сообщает со ссылкой на участников рынка «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что проблему может решить ввод моратория на штрафы за проезд без новых пропусков.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому с 5 мая вводится пропускной режим для грузового транспорта на 3,5 тонны. Кроме весовых ограничений для транспортных средств, вводятся временные.