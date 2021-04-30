Назван порядок проезда техники и пролета авиации на параде в Москве

Москва, 30 апреля. Опубликован порядок проезда военной техники и пролета авиации на параде в Москве, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В состав механизированной колонны войдут свыше 190 образцов военной техники. В параде будут участвовать танки, пять типов бронеавтомобилей семейства «Тайфун», боевые машины, оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), а также реактивная система залпового огня (РСЗО), зенитные ракетные комплексы (ЗРК), боевые машины.

Кроме того, в параде задействуют огнеметные системы залпового огня, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки, бронетранспортеры, в том числе колесный бронетранспортер, бронеавтомобили военной полиции и войск Национальной гвардии, сообщает РИА Новости.

В авиационной части военного парада будут участвовать пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на Су-30см и МиГ-29, а также «Беркуты» на вертолетах Ми-28н. Кроме того, будут задействованы экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс и Ту-160, самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей и бомбардировщиков Су-35с, Су-34 и Су-24м, вертолетов Ми-26, Ми-8, Ка-52, истребителей и штурмовиков МиГ-31к, Су-57 и Су-25.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ проведет первую ночную тренировку в рамках подготовки к параду Победы на Красной площади 29 апреля. В состав пешей колонны входят 37 парадных расчетов, а в состав механизированной колонны включено почти 200 образцов военной техники. По имеющейся информации, вторая ночная тренировка состоится 4 мая, генеральная репетиция — 7 мая. Перед тренировками в столице военные провели 11 совместных репетиций в подмосковном Алабине на площадке, имитирующей главную площадь страны. В апреле военную технику перебазировали из Подмосковья в Москву.