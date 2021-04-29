Новая трамвайная линия появится в Таганском районе Москвы

Москва, 29 апреля. Проект благоустройства включает работы на улице Сергия Радонежского и территории у транспортно-пересадочного узла «Черкизово» в Гольянове.

На улице Сергия Радонежского проведут работы по оборудованию пешеходных переходов, а также проложат новую трамвайную линию. Пассажиры смогут с комфортом добираться до железнодорожного вокзала Восточный, так как рабочие обустроят тротуары и дороги у ТПУ «Черкизово».

Новая двухпутная трамвайная линия будет проходить по нечетной стороне улицы, а ее длина составит 690 метров. Будет оборудован наземный переход недалеко от Малой Андроньевской улицы. Кроме того планируется установить трамвайную остановку и светофор.

Новая линия соединит пути на шоссе Энтузиастов и Андроньевской площади. Это поможет разработать новые маршруты и обеспечить связь между Курским вокзалом и шоссе Энтузиастов. Пешеходную зону от проезжей части будет отделять зеленая зона.

Ранее власти столицы рассказали о планах по благоустройству Московской аллеи. Работы проходят рядом со станциями «Динамо» и «Петровский парк».