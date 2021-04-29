Отзывчивые прохожие спасли тонущего в Яузе мужчину

Москва, 29 апреля. Автомобилисты спасли мужчину, тонущего в реке Яуза у Рубцовско-Дворцового моста на Преображенской набережной.

На момент спасения мужчина находился в воде около получаса. Инцидент произошел в ночное время, когда молодые люди проезжали на автомобиле по Преображенской набережной. Их остановил мужчина в возрасте, который активно привлекал внимание и махал руками. По его словам, он уже порядка 20 минут пытался остановить машину и позвать на помощь.

Молодые люди спустились к воде и помогли тонущему выбраться на берег. Приехавшие медики оказали пострадавшему первую помощь и переодели его в сухую одежду. В настоящий момент он госпитализировал с предварительным диагнозом «переохлаждение».

Спасенного в Красноярском крае медвежонка перевезли для реабилитации в Москву, сообщал ФАН. Спасенного в Красноярском крае белого медвежонка выхаживает столичный зоопарк.