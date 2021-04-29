Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать поликлиники на майские праздники

Москва, 29 апреля. Режим работы государственных медицинских учреждений в период длинных майских праздников утвердили в Подмосковье.

Так, амбулаторно-поликлиническая служба будет работать 4, 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая — с 08:00 до 16:00. Об этом говорится на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области. Что касается прививочных пунктов, то желающие вакцинироваться от коронавируса смогут сделать это в любой день, пишет издание «Вести Подмосковья».

«Наши поликлиники готовы оказать медицинскую помощь тем, кто в эти дни за ней обратится — придет на прием к врачу или захочет пройти вакцинацию от COVID-19», — заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В детских медучреждениях прием будет осуществляться 4,5,6,7 мая с 08:00 до 20:00, а 3, 8 и 10 мая — с 09:00 до 15:00. Отделения скорой помощи будет функционировать каждый день с 8:00 до 23:00.

Ранее стало известно, что московские власти не планируют вводить ограничения на работу общепита в майские праздники. Об этом рассказал глава департамента торговли Алексей Немерюк.