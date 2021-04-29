Рестораторов Москвы предупредили о «желтом» уровне погодной опасности 30 апреля

Москва, 29 апреля. Столичным рестораторам рекомендуется закрыть летние веранды 30 апреля из-за неблагоприятных климатических условий, заявили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

Согласно данным Гидрометцентра России, в пятницу в столичном регионе ожидается усиление ветра порывами до 20 м/с. По оценкам синоптиков, 30 апреля возможна гроза.

Владельцам точек общепита порекомендовали укрепить конструкции в связи с возможным ухудшением погоды. В департаменте торговли и услуг столицы добавили, что если на территории ресторана есть веранда, то ее эксплуатацию нужно временно прекратить.

Температура в мае на большей части России будет держаться около и выше нормы. Месяц ожидается «в розовом цвете». Как сообщалось ранее, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.