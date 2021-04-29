Предложение новых «панелек» в Москве снизилось в четыре раза

Москва, 29 апреля. Доля экспозиции квартир в возведенных по панельной технологии домах с 2016 по 2021 годы сократилась с 16% до 4%. Об этом свидетельствуют данные агентства «Инком-Недвижимость».

При этом объем реализации такого жилья упал почти в шесть раз, отметили аналитики. Остальной объем занимают лоты в монолитных домах. В исследовании не учитывались кирпичные проекты по причине их малочисленности, отмечается в исследовании компании.

По данным агентства, средняя стоимость квадратного метра в панельных новостройках за это пятилетие поднялась на 38%, со 113 до 184 тыс. рублей. Один «квадрат» в монолитной «первичке» вырос в цене на 17%, с 211 до 257 тыс. рублей.

Объемы панельного домостроения в Подмосковье почти не снижаются, передает «Интерфакс». Поэтому в целом по столичному региону разница между динамикой предложения в монолитных и панельных новостройках не так существенна.

Так, в 2016 году панельное домостроение составляло 21%, а монолитное — 79%. Сейчас пропорция составляет 19% на 81% соответственно, отметил замдиректора департамента новостроек по продажам «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков.

Спрос на строящееся в России жилье вновь возрастет перед завершением программы льготной ипотеки. Такой прогноз озвучили эксперты рынка недвижимости.