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Избитый в Москве молодой рэпер мог сам упасть в костер

Происшествия
Избитый в Москве молодой рэпер мог сам упасть в костер
pixabay.com

Москва, 29 апреля. Начинающего 22-летнего рэпера избили друзья после вечеринки в районе Покровское-Стрешнево, однако в костер его никто не бросал, передает источник ФАН.

Пострадавший не писал заявление в полицию. По предварительным данным, он мог упасть на кострище и получить ожог. Проверку назначат в случае, если юный музыкант обратится за помощью в правоохранительные органы.

Молодой москвич после бурной встречи с товарищами проснулся на лавочке с обожженной ягодицей, ссадинами и ушибами по всему телу. Известно, что юноша подрабатывает курьером, а в свободное время читает рэп.

Столичная прокуратура начала проверку по факту избиения 13-летнего мальчика, сообщало Федеральное агентство новостей. Следствие полагает, что отчим избил пасынка из-за мобильного телефона.

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