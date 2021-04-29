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Осужденная после гибели Марьянова глава подмосковного рехаба уничтожает улики

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 16:54
Происшествия
Осужденная после гибели Марьянова глава подмосковного рехаба уничтожает улики
Кадр из сериала «Боец», реж. Е. Серов

Москва, 29 апреля. Глава реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова, где проходил лечение от зависимости актер Дмитрий Марьянов, занялась ликвидацией собственного учреждения.

Руководителя центра Богданову (настоящая фамилия — Мосунова) приговорили к трем годам условно за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть артиста. По данным источника ФАН, осужденная уничтожает в рехабе все, что связано с процессом лечения алкогольной и наркотической зависимости.

Как утверждает следствие, с 6 по 15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов проходил реабилитацию в центре «Феникс» в Подмосковье. Он неоднократно жаловался на плохое самочувствие, однако глава центра, скрывая нарушения в работе учреждения, запретила сотрудникам «Феникса» вызывать скорую помощь.

суд смерть улики марьянов феникс
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