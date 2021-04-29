Сразу две аварии случились рядом со станцией метро «Братиславская» в Москве

Москва, 29 апреля. В районе Марьино на территории Юго-Восточного административного округа Москвы произошли две аварии в одном месте.

На дороге столкнулись Hyundai Accent и автомобиль Smart. Через несколько метров образовался «паровозик» из машин Ford Kuga, Daewoo Matiz и Citroen. По данным источника ФАН, предварительно обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев происшествия, у последней иномарки наблюдается задымление у капота. Транспортные средства других участников ДТП также получили повреждения. Это видно на кадрах видео, которое оказалось в распоряжении ФАН.

Судя по опубликованному ролику, на месте происшествия нет затора. Однако рядом с аварией наблюдается скопление людей, собравшихся посмотреть на столкновение.

Ранее мужчина на мотоцикле снес столб с дорожными знаками и врезался в отбойник на МКАД. В результате участник ДТП получил переломы ног.