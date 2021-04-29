Российского актера Лаптева задержали с наркотиками в Москве

Москва, 29 апреля. Сотрудники полиции задержали 42-летнего актера театра и кино Андрея Лаптева. Стражи порядка остановили мужчину, а при досмотре обнаружили сверток с белым порошком.

Изъятый пакетик направили на экспертизу, которая подтвердила, что содержимое — наркотическое вещество. Сразу после этого артиста доставили в отделение, передает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Лаптев в настоящий момент находится под стражей. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ». Актеру грозит серьезный срок, его дальнейшую судьбу решит суд.

Андрей Лаптев получил известность благодаря ролям в таких картинах, как «Большая игра», «Закон и порядок», «Безмолвный свидетель» и другие. В 2009 году мужчину осудили по статье «Разбой», и с тех пор его актерская карьера прервалась.