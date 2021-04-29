Мотоциклист врезался в отбойник и переломал ноги на МКАД

Москва, 29 апреля. Мужчина на мотоцикле снес столб с дорожными знаками и врезался в отбойник на МКАД. В результате участник ДТП получил переломы ног.

Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео с места дорожной аварии. Первыми на помощь пострадавшему пришли водители попутных автомобилей. Причина, по которой мотоциклист потерял управление, в настоящий момент устанавливается.

Автомобиль и мотоциклист столкнулись на Алтуфьевском шоссе в Москве, сообщало РИАМО. На перекрестке в районе инцидента было затруднено движение, обстоятельства случившегося не уточняются.