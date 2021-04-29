Бывшего советника экс-премьера Украины Азарова могут арестовать по делу о мошенничестве

Москва, 29 апреля. Следственный комитет требует арестовать Игоря Сосновского, бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Следствие ходатайствует о заключении под стражу сроком до 27 июня 2021 года, передает пресс-служба Пресненского суда, куда поступило обращение. Должность обвиняемого и другие подробности этого дела в настоящий момент не приводятся.

По предварительным данным, Игорь Сосновский предложил бывшему директору «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Сергею Шпаку способствовать снятию с международного розыска. Обвиняемый якобы убедил Шпака в том, что располагает связями в российских силовых структурах. За 5 млн долларов он предложил написать письмо от директора ФСБ главе МВД, после рассмотрения которого с него должны были снять все подозрения.