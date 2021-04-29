Доходы бюджета Москвы выросли по итогам первого квартала 2021 года

Москва, 29 апреля. Более 85% всех налоговых доходов обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций.

За период с января по апрель 2021 года в бюджет Москвы поступило 705,6 млрд рублей, что на 72,4 млрд рублей или 11,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщила ТАСС министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Отмечается, что более 85% всех налоговых доходов обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогу на прибыль организаций. Поступления по НДФЛ по состоянию на 1 апреля достигли 254,7 млрд руб., это на 5,9% больше прошлогодних показателей. По налогу на прибыль организаций поступило 283,1 млрд руб., что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Компании и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги и страховые взносы единым налоговым платежом, соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрило Правительство РФ, сообщалось ранее.