Юлия Навальная ушла из суда до вынесения решения по жалобе мужа

Москва, 29 апреля. Как стало известно ФАН, супруга осужденного Алексея Навального Юлия не осталась выслушать решение суда, который рассматривал жалобу ее мужа на приговор по делу о клевете.

Юлия Навальная приехала в Бабушкинский суд Москвы вместе с адвокатами Вадимом Кобзевым и Ольгой Михайловой. Однако она, по непонятным причинам, ушла до оглашения решения.

Суд тем временем оставил в силе штраф в размере 850 тысяч рублей, назначенный за видеозапись в соцсетях, который порочил честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. При этом сам фронтовик не явился на процесс и попросил оставить жалобу блогера без удовлетворения. Навальный подключился к заседанию по видеосвязи.