Штраф Навальному по делу о клевете на ветерана признали законным

Москва, 29 апреля. Суд вынес решение по жалобе Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Штраф в размере 850 тысяч рублей признали законным.

Заседание проходило в Бабушкинском суде. Фронтовик не явился на процесс и попросил оставить жалобу блогера без удовлетворения. Сам Навальный подключился к заседанию по видеосвязи.

Блогера осудили за то, что он в своих соцсетях опубликовал видео, порочащее честь, достоинство и деловую репутацию Артеменко. В комментарии к ролику Навальный назвал участников ролика, среди которых был и пенсионер, «продажными холуями» и «предателями родины», сообщал ФАН.