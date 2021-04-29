Департамент культурного наследия Москвы требует выселить Тимура Бекмамбетова

Москва, 29 апреля. Режиссер Тимур Бекмамбетов рискует лишиться жилплощади из-за перепланировки, которая угрожает целостности старинного дома. Департамент культурного наследия требует его выселения.

В начале апреля чиновники обратились в суд с иском о выселении деятеля культуры и двумя административными делами в его отношении. Первое — о неисполнении обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта культурного наследия или работ, проведение которых может ухудшить его состояние, второе — о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Слушания начнутся в мае, сообщил источник ФАН.

Бекмамбетов купил квартиру в доходном доме Мазинга, построенном в 1912 году. Площадь жилища составляет 226 квадратных метров. Во время ремонтных работ режиссер снес несущие перегородки и вскрыл пол. После этого в стенах здания образовались трещины.