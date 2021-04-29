Иск прокуратуры к ФБК, ФЗПГ и штабам Навального рассмотрят 17 мая

Москва, 29 апреля. Рассмотрение иска к ФБК1, ФЗПГ (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и штабам Навального (структура ФБК) пройдет 17 мая.

Московский городской суд ранее ограничил работу «Фонда борьбы с коррупцией»1 по делу о признании организации экстремистской. Данная мера временно запрещает некоммерческим организациям взаимодействовать со СМИ, а также организовывать публичные мероприятия.

Штабы Навального официально распустили в России, сообщало Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление соратника Алексея Навального Леонида Волкова. По его словам, сохранение работы организации в нынешнем виде невозможно.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.