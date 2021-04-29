Суд попросили признать законным штраф Навальному по делу о клевете на ветерана

Москва, 29 апреля. Гособвинение попросило оставить в силе штраф осужденному Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Артеменко на заседание в Бабушкинский суд столицы не явился, попросив провести процесс без его участия. Кроме того, ветеран Великой Отечественной войны попросил оставить жалобу блогера без удовлетворения. Сам Навальный подключился к заседанию по видеосвязи.

Ранее суд назначил блогеру штраф в размере 850 тыс. рублей за то, что он в своих соцсетях опубликовал запись, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию Артеменко. В комментарии Навальный назвал участников ролика, среди которых был и пенсионер, «продажными холуями» и «предателями родины», сообщал ФАН.