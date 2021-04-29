СК возбудил новое уголовное дело в отношении Навального

Москва, 29 апреля. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова за создание НКО, посягающей на права граждан.

Об этом стало известно из материалов иска московской прокуратуры о признании структур осужденного блогера экстремистскими организациями. Дело было возбуждено 2 февраля, но подробности вскрылись только после изучения сведений по иску к ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Прокурору, который участвует в заседании по делу о признании «Фонда борьбы с коррупцией»1 экстремистской организацией, предоставили госзащиту. Очередное заседание проходит в Московском городском суде.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.