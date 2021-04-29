Ветеран Артеменко не будет участвовать в заседании по жалобе Навального на приговор

Москва, 29 апреля. Фронтовик Игнат Артеменко, дело о клевете против которого рассматривают в Бабушкинском суде столицы, попросил провести заседание без его участия.

Соответствующее заявление зачитал судья. Кроме того, ветеран Великой Отечественной войны попросил оставить жалобу защиты осужденного Алексея Навального без удовлетворения. Сам блогер участвует в процессе по видеосвязи.

Основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) признали виновным в клевете. В одном из постов в Twitter он назвал «продажными холуями» участников видео за поправки к Конституции. Среди них был и фронтовик.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.