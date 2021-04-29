Прокурору предоставили госзащиту на заседании по делу ФБК

Москва, 29 апреля. Госзащиту получил прокурор, участвующий в заседании по делу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Заседание проходит в Мосгорсуде. На нем рассматривают иск прокуратуры о признании экстремистскими организации «Фонд борьбы с коррупцией»1, Фонд защиты прав граждан (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и движение «Штабы Навального» (структура, подконтрольная ФБК).

На прошлом заседании гособвинение ходатайствовало об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ. Юридическая инстанция его удовлетворила.

СМИ ранее стало известно содержание засекреченных материалов, относящихся к судебному разбирательству с ФБК. Сотрудники штабов Навального сообщали о сворачивании деятельности.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.