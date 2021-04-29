Инфекционист Малышев назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва, 29 апреля. Среди жителей Москвы наблюдается рост числа пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом в четверг рассказал инфекционист, профессор Николай Малышев.

Увеличение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице связано с несоблюдением масочного режима, подчеркнул эксперт. По словам профессора, на этом показателе также отражается отказ москвичей от массовой вакцинации.

Каждый житель Москвы теперь может сделать прививку от COVID-19 еще в трех торговых центрах столицы. Как сообщалось ранее, новые точки открылись на выездах из города.