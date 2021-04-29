Московский суд начал рассматривать жалобу Навального на приговор по делу о клевете на ветерана

Москва, 29 апреля. Заседание суда по жалобе осужденного Алексея Навального началось в столичном дворце правосудия. Блогер участвует в процессе по видеосвязи.

Суд рассмотрит жалобу на приговор, который вынесли Навальному в феврале. Его признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и назначили штраф в размере 850 тыс. рублей. Тогда было установлено, что заявления блогера порочат честь и достоинство фронтовика, а также подрывают его авторитет.

На заседании суда также присутствует супруга Алексея — Юлия Навальная. Она приехала в Бабушкинский суд вместе с адвокатами мужа.