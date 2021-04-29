Москвичам рассказали об увеличении количества рейсов в Калининград

Москва, 29 апреля. Количество рейсов из Москвы в Калининград увеличат до семи с 1 мая. В расписание добавят еще один рейс с вылетом из Москвы в 7:55.

Проще всего организовать путешествие на сайте авиакомпании, там же можно и забронировать гостиничный номер, арендовать машину и заказать экскурсионную программу. Поездка в Калининград может стать приятным подарком для близких, можно оформить специальный подарочный сертификат.

Путешествие рекомендуется начать с острова Кнайпхоф, где можно увидеть готический Кафедральный собор и насладиться видом на старый район города — Рыбную деревню. В городе можно полюбоваться лютеранскими соборами, оборонительными сооружениями и старинными немецкими виллами. Также можно посетить единственный в мире Музей янтаря.

Ранее сообщалось о возобновлении авиасообщения с Эстонией. Первый рейс за последние полтора года вылетел из Москвы в Таллин 25 апреля. На территории Эстонии все еще действуют строгие ограничения.