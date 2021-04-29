Власти Москвы не планируют вводить ограничения на работу общепита в майские праздники

Москва, 29 апреля. Ограничения на работу московских заведений общепита и предприятий сферы торговли вводить в период с 1 по 10 мая не планируется, сообщил глава департамента торговли Алексей Немерюк.

Предприятия торговли и общественного питания продолжать работать в штатном режиме в майские праздники. Введение дополнительных ограничительных мер для кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров не предусматривается, передает ТАСС.

Наряду с этим Немерюк призвал жителей и гостей столицы соблюдать все предписанные противоэпидемические правила.

В департаменте транспорта ранее рассказали, как будут работать парковки во время праздников. Так, на майских выходных столичным жителям не нужно будет платить за парковку.