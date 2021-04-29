Столичные медики за пять лет провели более 170 тысяч бесплатных исследований на рак

Москва, 29 апреля. Более 170 высокотехнологичных исследований позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ) за пять лет провели в Москве, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ознакомиться с результатами исследований горожане могут с помощью электронной медкарты на официальном портале mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО», напомнила Ракова. Как уточнила заместитель градоначальника по вопросам социального развития, за пять лет бесплатную диагностику ПЭТ/КТ по ОМС прошли более 170 тыс. москвичей.

Сейчас горожане обеспечены самой современной диагностикой мирового уровня, добавила Ракова. ПЭТ/КТ в Москве производится с несколькими радиофармпрепаратами для выявления онкологических, аутоиммунных и ревматических заболеваний.

Завершение строительства корпуса клинической больнице им. Вересаева в Москве предполагается завершить в 2022 году. Как сообщалось ранее, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.