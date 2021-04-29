Власти Москвы объяснили фото «Пизанской башни» в Зюзино

Москва, 29 апреля. Представители департамента строительства Москвы заявили, что фото с домом, построенном якобы под наклоном в районе Зюзино, было сделано с «некорректным ракурсом».

Здание было построено по программе реновации на улице Каховка. Внешний вид дома вызвал у пользователей Сети ассоциацию с Пизанской башней.

Столичные власти считают, что искажение произошло из-за рельефа участка, на котором расположена постройка. В департаменте объяснили, почему кажется, что дом находится под наклоном.

«Отметим, что снимаемый объект (новостройка) и рядом расположенные жилые здания пяти- и девятиэтажности находятся на местности с перепадом высоты в семь метров. Иными словами, почти с любой точки съемки будет возникать подобная визуальная иллюзия», — приводит «Говорит Москва» слова представителя департамента.

Траты на программу реновации Москвы могут вырасти. Объем объявленных тендеров на строительство жилья достиг 3,2 триллиона рублей с начала года.