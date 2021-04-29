Собянин: корпус скорой помощи на севере Москвы достроят в 2022 году

Москва, 29 апреля. Завершение строительства корпуса клинической больнице им. Вересаева в Москве предполагается завершить в 2022 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Корпус уже находится в продвинутой стадии строительства, сообщил градоначальник. В следующем году он будет достроен и введен в эксплуатацию.

Собянин заявил, что в центре есть необходимое для оказания оперативной помощи пациентам — в том числе в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, инфарктом и инсультом. Также в комплексе будет предусмотрен теплый бокс для въезда машин скорой помощи и перегрузки больных.

Мэр уверен, что такие центры повысят эффективность больниц Москвы почти в два раза. Для этого придется изменить назначение других корпусов и реконструировать их, для чего уже существует соответствующая программа.

Российская столица заняла третью строчку в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19, включившем 100 городов мира. Об этом в конце марта сообщил Собянин.