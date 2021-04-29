Мощный ливень с градом обрушился на Москву

Москва, 29 апреля. Некоторые районы российской столицы накрыло мощным ливнем с градом.

Согласно информации сервиса "Яндекс.Погода", обильные дожди накрыли практически весь город. Местами они сопровождаются градом. Сильный ливень, как отмечается на сайте, может закончиться уже в течение получаса.

Ранее синоптики рассказали москвичам, что после майских праздников в столицу придет теплая погода. Воздух прогреется до +25 градусов. А вот в период праздничных и нерабочих дней особого тепла ждать точно не стоит. Жаркого солнца можно ждать только после того, как гигантский антициклон начнет накрывать европейскую часть России. Это должно случиться после 10 мая.