Ученые Сколтеха раскритиковали статью об «убийстве» коронавируса за секунду

Москва, 28 апреля. Специалисты Сколтеха критически отозвались о статье про «убийство» коронавируса за секунду

Ученые считают, что нет никакого открытия в том, что коронавирус теряет способность заражать после нагревания и быстрого охлаждения. Научная статья представителей Техасского университета A&M о способе «убить» COVID-19 за секунду.

Информация по этой теме появилась на сайте Phys.org. Специалисты разработали экспериментальную систему для нейтрализации возбудителя COVID-19: она представляет собой трубку из нержавеющей стали, через которую пропускают раствор с коронавирусом. При ее нагревании до 72 градусов по Цельсию за полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз.

«Никакого чуда в этом открытии нет», — лаконично ответил профессор Сколтеха Константин Северинов.

Российский ученый считает, что COVID-19 можно убивать атомными взрывами, отправлением вирусных частиц в космос. Эксперты со всего мира продолжают искать ответ на вопрос, что может помешать развитию коронавирусной инфекции.

Ранее специалисты выяснили, что ультрафиолет оказался способен уничтожить COVID-19 за минуты.