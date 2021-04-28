Вторая половина мая порадует москвичей солнцем и значительным потеплением

Москва, 28 апреля. После майских праздников в столицу придет теплая погода, а воздух прогреется до +25 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В начале мая тепла москвичам ждать не стоит, более того, ожидаются сильные дожди. 7–8 мая ветра поменяют свое направление, температура достигнет значений нормы, рассказал Тишковец. Средняя температура в мае должна составлять +5... +10 градусов ночью и +15...+20 — в дневное время суток. С 10 мая постепенно гигантский антициклон накроет европейскую часть России.

В результате в регион придет ясная теплая погода, столбики термометров днем могут подняться до +25 градусов. При этом синоптик допустил нестабильность погодных условий — солнце может сменяться грозовыми дождями.

Ранее синоптики предупреждали москвичей об аномальных дождях в период майских праздников. Осадки будут сопровождаться сильными порывами ветра. Тишковец рекомендовал москвичам планировать загородный отдых на вторую часть праздников и брать с собой зонты и теплые вещи.