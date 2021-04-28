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Группа мошенников продала около 200 фальшивых КамАЗов

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 18:21
Происшествия
Группа мошенников продала около 200 фальшивых КамАЗов
kamaz.ru  /  ПАО “КАМАЗ”

Москва, 28 апреля. ОПГ, продававшая грузовики под видом дилеров производителя, заработала почти миллиард рублей. Автомобили изготавливались из ремонтных комплектов.

Как сообщил компетентный источник ФАН, группа злоумышленников продавала неликвидные машины по искусственно заниженным ценам.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ОПГ действовала с января 2014 года под именем дилеров компании «КамАЗ». Они похищали деньги покупателей. Сами автомобили были оснащены двигателями низкого экологического класса, запрещенными к использованию в России. Волк отметила, что деятельность участников ОПГ также нанесла ущерб ПАО «КамАЗ». В настоящее время задержаны три фигуранта уголовного дела, сообщал ФАН.

камаз опг продавцы
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